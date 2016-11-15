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mursi hakkındaki idam kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu

MURSİ HAKKINDAKİ İDAM KARARI TEMYİZ MAHKEMESİ TARAFINDAN BOZULDU

Mısır'daki askeri darbenin ardından görevinden uzaklaştırılarak hapse atılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.

Tarih : 15 Kasım 2016, 14:14
Puan Ver : Mursi Hakkındaki İdam Kararı Temyiz Mahkemesi Tarafından Bozuldu(8/10)10


Mısır'daki askeri darbenin ardından görevinden uzaklaştırılarak hapse atılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.



Reuters ve AFP'ye konuşan Mısırlı yargı kaynakları, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından tutuklanan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi hakkında Haziran 2015'te verilen idam kararının temyiz mahkemesi tarafından bozulduğunu aktardı.



Mahkeme, "Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen 'hapishaneler baskını' davasında idam cezasına çarptırılan Mursi'nin yeniden yargılanmasına hükmetti.



 



kaynak:hürriyet








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