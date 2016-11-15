

Mısır'daki askeri darbenin ardından görevinden uzaklaştırılarak hapse atılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı temyiz mahkemesi tarafından bozuldu.







Reuters ve AFP'ye konuşan Mısırlı yargı kaynakları, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından tutuklanan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi hakkında Haziran 2015'te verilen idam kararının temyiz mahkemesi tarafından bozulduğunu aktardı.







Mahkeme, "Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen 'hapishaneler baskını' davasında idam cezasına çarptırılan Mursi'nin yeniden yargılanmasına hükmetti.







kaynak:hürriyet