

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Mursi'ye idam cezası isteyen ve dün bombalı saldırıda öldürülen Başsavcı Hişam Berekat'ın cenazesine katıldı.







‘İdam en kısa zamanda uygulanacak'







Sisi, burada Mursi ve İhvan liderlerine verilen idam cezalarına ilişkin açıklama yaptı. Mısır yargısının verdiği cezaların uygulanacağını söyleyen Sisi, "İdam ya da müebbet, tüm cezalar en kısa zamanda uygulanacak. Bizi öldüren insanların ölmesini ertelemeyeceğiz. En kısa zamanda cezaları verilecek, onları Mısır yargısının adaletine bırakıyoruz" dedi.







‘Gereken yapılacak'







Sisi, başsavcıya yapılan saldırıya ilişkin değişmesi gereken yasaların olduğunu, en kısa zamanda bu değişiklikleri yaparak adaleti uygulayacaklarını söyledi.







Mursi posterini yaktılar







Öldürülen başsavcının cenazesine katılanlar, Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin posterini yaktı.