Murat Dalkılıç iki yıllık evliliğinin ardından geçen eylülde boşanan Merve Boluğur, iş adamı Emir Aydemir ile aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç iki yıllık evliliğinin ardından geçen eylülde boşanmıştı. Dalkılıç, ayrılıktan iki ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

HANDE DE YALNIZLIĞINA SON VERDİ

Dört aydır yalnız olan Merve Boluğur ise şu sıralar iş adamı Emir Aydemir ile yakınlaşmaya başlamış. Hatta geçenlerde İstinye'deki evinde yakın dostlarına verdiği yemekte Emir Bey de varmış.

"BİRBİRİMİZİ TANIMA AŞAMASINDAYIZ"

Merve Boluğur arkadaşlarına yeni ilişkisi hakkında şunları söylemiş: "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz."

ÇİÇEKLER SEVGİLİDEN

Bu arada Merve Boluğur'un, Instagram sayfasına koyup altına İngilizce 'Love it' (Bunu sevdim) yazdığı çiçekler de Emir Aydemir'den gelmiş. Oyuncunun son zamanlardaki seksi imaj değişikliği de mutluluğunun belirtisiymiş.

Kaynak: haberinburada