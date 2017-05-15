Konser ve etkinlik alanı Tuzla Marina Arena, Murat Boz'un muhteşem sahnesi ile kapılarını açtı. Daha önce Justin Timberlack ve Metallica gibi dünya starları için kurulan 450 m2 lik devasa sahnede, 2 saat kadar konser veren Boz, izleyenleri adeta büyüledi.