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Murat'tan Aslı Enver Mesajı
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murat'tan aslı enver mesajı

MURAT'TAN ASLI ENVER MESAJI

Konser ve etkinlik alanı Tuzla Marina Arena, Murat Boz'un muhteşem sahnesi ile kapılarını açtı. Daha önce Justin Timberlack ve Metallica gibi dünya starları için kurulan 450 m2 lik devasa sahnede, 2 saat kadar konser veren Boz, izleyenleri adeta büyüledi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:19
Puan Ver : Murat'tan Aslı Enver Mesajı(6/10)8


ASLI'YI SORMASINLAR



Eser Yenenler ile birlikte çıktığı çapkınlık turunda Nihal-Bahar Candan kardeşlerle gazetecilere yakalanan Murat Boz, röportaj öncesi özel istekte bulundu. Kaçamak gecesi sonrası Aslı Enver tarafından terk edildiği konuşulan Boz, “Aslı'yı sormasınlar. Yoksa röportaj yapmam” diyerek gazetecilere mesaj yolladı.








Etiketler: Murat  Tan  Aslı  Enver  Mesajı    haber

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