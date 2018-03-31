Murat Dalkılıç'tan 2017 Eylül'de boşanan Merve Boluğur, önceki gün kozmetik markasının tanıtımında "Aşka kapalı değilim" dedi. Güzel oyuncu, bu çıkışından saatler sonra gittiği bir partide ise DJ Faruk Sabancı ile sürekli göz gözeydi.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre güzel oyuncu Merve Boluğur'un önceki günü bir hayli yoğun geçti... Boluğur, öğle saatlerinde kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerinin tanıtımını Zorlu Center'daki Beymen Morini'de yaptı. "Artık kendi kanatlarım ve markam ile uçmaya karar verdim" diyerek heyecanını dile getirdi.

"AŞKA KAPALI DEĞİLİM"

30 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara da "Evliliğim bitti diye araya zaman koymam. Hayatıma biri girerse elinden tutar çıkarım karşınıza. Şu an için hayatımda kimse yok ama aşka kapalı değilim" yanıtını verdi.

SABANCI İLE YAKINLAŞTILAR

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği geçtiğimiz Eylül'de sona eren Merve Boluğur, bu açıklamasından saatler sonra ise Nişantaşı Raphael'de düzenlenen bir partiye katıldı. Aynı mekanda Sabancı Ailesi'nin üyelerinden Faruk Sabancı da vardı. Son dönemde birçok defa aynı mekanlarda karşılaşan güzel oyuncu ile DJ'lik yapan 25 yaşındaki Sabancı'nın parti boyunca sürekli bakışmaları da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.

Kaynak: haberinburada