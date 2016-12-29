Cami Olacak Binayı Ateşe Verdiler
Şehit Uzman Çavuş İçin Tören Yapıldı
İstanbul'da Bugün Faciadan Dönüldü
Ayaklarda Karıncalanma'ya Neden Olan Hastalıklar!
Hyundai İ10 Her Zamankinden De Güçlü!
Galaxy Note Serisi Bitiyor Mu?
Firefox, Windows Xp Desteğini Sürdürecek
Blackberry Mercury Görselleri Sızdırıldı
Sevdikleriniz Panik Butonu İle Güvende
Microsoft: Windows 10 Kampanyası Abartılıydı
Twitter Yüzünden Nükleer Savaş Çıkıyordu
Pkk, Afrin'den Saldıracak!
Murat Yıldırım'dan Sert Sözler
Açık Tütün Satışı Katlandı
Ankara'da Kar Topu Oynarken Ceset Buldular
Quaresma'ya Sevilla Kancası
Anayasa Komisyonu Çalışmalarına Hız Verdi
Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi?
Tekel Bayiine Ateş Açıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sinop'ta Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: Ölü Ve Yaralılar Var

murat yıldırım'dan sert sözler

MURAT YILDIRIM'DAN SERT SÖZLER

Geçtiğimiz akşam Faslı güzel İmane el Bani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, hakkında yapılan 'Murat'ı leğende taşıdılar' haberlerine ateş püskürdü.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:09
Puan Ver : Murat Yıldırım'dan Sert Sözler(7/10)8


Geceye ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşan Murat yıldırım, altına şu notu düştü:



"Üstünde oturduğum şeyin adı "Tefour",leğen değil saygısızlar.Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını,aşağılamadı mı, hala aşağılıyorlar.Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar,Peygamberimizin giydiği, padişahların da giydiği kaftan.Kızılderililer Afrika'da değil Amerika'da yaşarlar cahiller.S öylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyosunuz dinciler. Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler. İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor.Çok hızlıymışım! 4 ay aşık olduğum kadını gözünüzün içine mi sokaydım,doğrular yanlış yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik. 100 ülkede haber oldu, hiç biri sizin gibi aşağılamadı. Bırakın şu önyargılarınızı artık,bırakın. Bu yazılanları ingilizceye çevirmeye utanıyorum, utanıyorum çünkü ülkemde böyle cahil insanların olduğunu söylemeye utanıyorum. Aydın görünümlü kara cahiller. Eşimi davullu zurnalı karşıladığımı da gördüğünüz halde...Düğünün yarısının Türk usulü olduğunu gördüğünüz halde...Mevlanın cümlelerini sadece twitter da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar..."



 





kaynak:hürriyet








Etiketler: Murat  Yıldırım  Dan  Sert  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER