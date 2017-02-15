MURAT YILDIRIM VE İMANE ELBANİ MALDİVLER'DE!
İmane Elbani'yle oyuncu Murat Yıldırım, balayı için Maldivler'i seçti. İkili, 14 Şubat'la balayını birleştirdi
Geçtiğimiz yıl Londra'da başlayan aşklarını Türkiye ve Fas'ta gerçekleştirilen iki düğünle taçlandıran Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki gün rüya gibi bir balayına çıktı.
Dün Maldivler'e giden başarılı oyuncuyla Faslı eşi, 14 Şubat'ı da Maldivler'de kutlayarak çifte mutluluk yaşadı.
kaynak:posta
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