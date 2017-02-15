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Murat Yıldırım Ve İmane Elbani Maldivler'de!
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murat yıldırım ve imane elbani maldivler'de!

MURAT YILDIRIM VE İMANE ELBANİ MALDİVLER'DE!

İmane Elbani'yle oyuncu Murat Yıldırım, balayı için Maldivler'i seçti. İkili, 14 Şubat'la balayını birleştirdi

Tarih : 15 Şubat 2017, 14:08
Puan Ver : Murat Yıldırım Ve İmane Elbani Maldivler'de!(8/10)9


Geçtiğimiz yıl Londra'da başlayan aşklarını Türkiye ve Fas'ta gerçekleştirilen iki düğünle taçlandıran Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki gün rüya gibi bir balayına çıktı.



Dün Maldivler'e giden başarılı oyuncuyla Faslı eşi, 14 Şubat'ı da Maldivler'de kutlayarak çifte mutluluk yaşadı.



 



kaynak:posta








Etiketler: Murat  Yıldırım  Ve  İmane  Elbani  Maldivler  De    haber

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