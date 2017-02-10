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murat yıldırım referandum kararını açıkladı

MURAT YILDIRIM REFERANDUM KARARINI AÇIKLADI

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Murat Yıldırım referandumda evet diyeceğini açıkladı.

Tarih : 10 Şubat 2017, 12:50
Puan Ver : Murat Yıldırım Referandum Kararını Açıkladı(8/10)8


Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Murat Yıldırım referandumda evet diyeceğini açıkladı. Murat Yıldırım: "İşlerin daha hızlı yürümesi, devletin bekası, memleketin hayrı için referandumda evet diyeceğim. Huzur ve çözüm için yeni bir sistem lazım"



ATV yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Murat Yıldırım Günaydın'a konuştu. Ünlü oyuncu söze, geçtiğimiz günlerde neden 'Güçlü bir Türkiye için evet' videosu paylaştığıyla başladı: "Yeni sistemin memleketin hayrına olduğuna inanıyorum. Huzur ve hızlı çözüm için yeni bir sistemin şart olduğunu düşündüğüm için evet diyeceğim."



 



kaynak:gazetevatan






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