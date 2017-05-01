MURAT YILDIRIM DÜKKANINI KAPATTI
Murat Yıldırım havyar üretimi yapan ortağı Mehmet Tosmur'la Bebek'te bir dükkan açmıştı. Kaynak: Murat Yıldırım dükkanını kapattı
Tosmur'la olan işbirliğini Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli davette açıklayan Yıldırım, sanatçı arkadaşlarından destek görmüştü.'Royal Caviar' isimli bir dükkan açan başarılı oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetlerden dolayı dükkanı kapattı.
Firmanın Yıldırım'ın afişleriyle süslü mağaza boşaltılarak, kapısına kilit vuruldu. Markanın Elmadağ'daki şubesini de kapatarak telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi.
kaynak:marmaragazetesi
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