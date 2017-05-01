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murat yıldırım dükkanını kapattı

MURAT YILDIRIM DÜKKANINI KAPATTI

Murat Yıldırım havyar üretimi yapan ortağı Mehmet Tosmur'la Bebek'te bir dükkan açmıştı. Kaynak: Murat Yıldırım dükkanını kapattı

Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:44
Puan Ver : Murat Yıldırım Dükkanını Kapattı(5/10)6


Tosmur'la olan işbirliğini Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli davette açıklayan Yıldırım, sanatçı arkadaşlarından destek görmüştü.'Royal Caviar' isimli bir dükkan açan başarılı oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetlerden dolayı dükkanı kapattı.



Firmanın Yıldırım'ın afişleriyle süslü mağaza boşaltılarak, kapısına kilit vuruldu. Markanın Elmadağ'daki şubesini de kapatarak telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi.



 



kaynak:marmaragazetesi








Etiketler: Murat  Yıldırım  Dükkanını  Kapattı    haber

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