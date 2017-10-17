MURAT ÜLKER, SATIŞA ÇIKARILAN NEWCASTLE UNİTED'A TALİP OLDU
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, satışa çıkarılan tarihi İngiliz kulübü Newcastle United'ı satın almak için 250 milyon euroyu gözden çıkardı.
Satılacağı açıklanan Newcastle United'ın yeni sahibinin Murat Ülker olabileceği iddia edildi.
Son yıllarda birbiri ardına milyarder iş adamlarına satılan Premier Lig kulüplerinden birini de bir Türk iş adamı satın alabilir. The Evening Standard'ın haberine göre Murat Ülker, Newcastle United'ı satın almak istiyor.
ÜLKER, KULÜBÜ ALMAYA HAZIR
Haberde "Türkiye'nin en zengin adamı", "bisküvi kralı" olarak tanıtılan Ülker'in, kulübün şu anki sahibi Mike Ashley'in Newcastle United'ı satacağını açıklamasının ardından kulübü satın almaya hazır olduğu iddia edildi.
FİYAT: 250 MİLYON EURO
Forbes'a göre 3.7 milyar euroluk bir sermayeye sahip olan Ülker'in, Newcastle United'ı satın almak için kulüp sahiplerine 250 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı, teklifin kabul edilmesi halinde de Rafa Benitez'e istediği transferleri yapabilmesi için Ülker tarafından 70 milyon euroya yakın bir bütçe verileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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