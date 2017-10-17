İngiliz medyası, Newcastle United'ın satılığa çıkmasının ardından, kulübü Murat Ülker'in alacağını yazmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Murat Ülker, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ın satılığa çıkmasının ardından, İngiltere merkezli haber sitesi Evening Standard kulübün ilk taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in de olduğunu yazdı.

YILDIZ HOLDİNG İDDİALARI YALANLADI

Güm boyu büyük ses getiren haberin balon olduğu akşam saatlerinde ortaya çıktı.

Söz konusu haberi yalanlayan Yıldız Holding, yazılı açıklamasında; "Türk sporunun ve Türk takımlarının her zaman destekçisi olan Yıldız Holding'in Newcastle United Futbol Kulübü'nü satın almayı düşündüğü ve bunun için teklif verdiği yönündeki haberler asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada