MURAT ÜLKER, NEWCASTLE UNİTED'I SATIN ALACAĞI YÖNÜNDEKİ HABERLERİ YALANLADI
İngiliz medyası, Newcastle United'ın satılığa çıkmasının ardından, kulübü Murat Ülker'in alacağını yazmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Murat Ülker, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ın satılığa çıkmasının ardından, İngiltere merkezli haber sitesi Evening Standard kulübün ilk taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in de olduğunu yazdı.
YILDIZ HOLDİNG İDDİALARI YALANLADI
Güm boyu büyük ses getiren haberin balon olduğu akşam saatlerinde ortaya çıktı.
Söz konusu haberi yalanlayan Yıldız Holding, yazılı açıklamasında; "Türk sporunun ve Türk takımlarının her zaman destekçisi olan Yıldız Holding'in Newcastle United Futbol Kulübü'nü satın almayı düşündüğü ve bunun için teklif verdiği yönündeki haberler asılsızdır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kardeşinin Ölümüne Dayanamadı, Cenazede Can Verdi
- Bursa'da Özel Harekat Polislerinden Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 10 Maddelik Yanıt! İsim Vermeden Hadsiz Dedi
- İsmail Küçükkaya Ve Fidel Okan, Haklarında Başlatılan Soruşturma Nedeniyle İfadeye Çağrıldı
- 3'üncü Kez Ameliyat Edilen Baykal'la İlgili Son Açıklama: Hentom Temizlendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Serdar, Konya'da Dövülen Gence Sahip Çıktı
- Eski Beşiktaşlı Marcelo: Beşiktaş Monaco'yu 2-0 Yener
- Trabzonsporlu Yönetici, Ersun Yanal'la Kapıştı: Dışarı Çık
- Ersun Yanal, İstediği Parayı Vermeyen Trabzonspor'la Mahkemelik Olacak
- Şenol Güneş, Veli Kavlak'ı Sakatlığı Geçmesine Rağmen Antrenmana Almadı
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
- Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
- Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!
- Aracının Üzerine Vinç Düşen Çinli, Sapasağlam Çıkarak Herkesi Şaşırttı
- 22 Yaşındaki Amerikalı, Camiye Giden 17 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Öldürdü!
Bu Haberle İlgili Yorumlar