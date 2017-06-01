

Sanatçı Murat Kekilli, son günlerde boşanma davası ve yeni kız arkadaşıyla ilgili sosyal medyada eleştirilen Mustafa Ceceli'ye destek verdi.







"BENİ TANIMIYORLAR AMA ŞARKIMI BİLİYORLAR"



Kısa bir süre önce dünyanın en popüler yorumcularından Rumen İnna'nın, "Türkiye'de en çok sevdiğim şarkı Bu Akşam Ölürüm" açıklaması ile son dönemlerin en çok konuşulan yorumcularından biri olan Murat Kekilli, CRI Türk'de Michael Kuyucu'ya açıklamalarda bulundu. Şarkılarının Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde dinlendiğini söyleyen Murat Kekilli, "Özellikle Rusya'da şarkım çok tanınıyor, seviliyor, beni tanımıyorlar ama 'Bu Akşam Ölürüm' şarkımı çok iyi biliyorlar" dedi.







"O DÖNEM ÇOK YIPRANDIM, ÇOK ÜZÜLDÜM"



Kekilli, 1999 yılında hit olan "Bu Akşam Ölürüm" şarkısının popüler olduğu dönemlerde eleştirilerle adeta linç edildiğini söylerken, "O dönem memleketin bir sürü sorunu vardı, sanki ekonomik, siyasi ve diğer toplumsal sorunlar bitmişti de bana saldırmışlardı. O dönem çok yıprandım, çok üzüldüm. Ama yıllar geçmesine rağmen bende şarkımda ayakta kalmayı başardık" dedi. Murat Kekilli Michael Jackson ve Whitney Houston 'un vokali ile düetler yapacağını söyledi.







BU DURUMA MUSTAFA DA ÜZÜLÜYORDUM"



Murat Kekilli, boşandıktan beş gün sonra yen yeni kız arkadaşı görüntülenen ve toplum tarafından sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Mustafa Ceceli ile ilgili de, insanların üzerlerine gidilmesine karşı olduğunu söyledi. Murat Kekilli, "Hata yapabiliriz. Hepimiz hata yapabiliriz. Üzülmüyor mudur Mustafa sizce? Üzülüyordur. Bu duruma Mustafa da üzülüyordur" dedi.







kaynak:milliyet