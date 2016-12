hükümet'in terör örgütü PKK'ya finansal ve lojistik destek veren belediyelere el koyacağını açıklamasına en sert tepki PKK'dan geldi. PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, el konulan belediyelere atanacak yöneticileri tehdit etti.







İşte Karayılan'ın açıklamasının ilgili kısmı:







"Eğer onlar belediyelere el koyarsa, yerine kimi belediye başkanı yaparsa, onu hedefleriz. Bunu açıkça söylüyorum. Yani onlar artık savaşı genişletmek istiyorlar ve bunu bize dayatıyorlar. Tabii ki biz de gereken cevabı veririz."







ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH İFADELER







Türkiye'nin Kürt düşmanlığı yaptığını iddia eden Karayılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan veTürkiye hakkında da küstah ifadelerde kullanarak "Erdoğan, yeni dönemin Saddam'ıdır. Her yerde Kürtlere karşıdır. Rojava'da da, Güney'de de, Doğu'da da, Kuzey'de de. Bunun için kimse doğru yoldan şaşmamalıdır. Özellikle de AKP içinde yer alanlar. Onları da uyarmak istiyorum. Bundan sonra AKP'nin içinde yer almak, Kürdistan üzerindeki katliam ve soykırıma katılmaktır. Kendine 'Kürdüm' diyen herkesin AKP'den çıkması gerekmektedir. Kimse AKP'de kalmamalı. Kürdistan'da AKP'de kalmak suçtur. Çünkü AKPbu şehirleri yıktı, köyleri yıktı; Kürdistan'da katliam yürüttü. Her gün her gün halkımıza savaş ilan ediyor. 'Bu topraklardanım' diyen hiç kimse, ister Kürt olsun, ister Arap olsun, isterse de farklı bir kültürden olsun, AKP'de kalmamalıdır." dedi.