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murat dalkılıç'tan merve boğulur büyük jest

MURAT DALKILIÇ'TAN MERVE BOĞULUR BÜYÜK JEST

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren ünlü oyuncu ile ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur hem balayı hem yaş günü için gecikmeli jest yaptı.

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:15
Puan Ver : Murat Dalkılıç'tan Merve Boğulur Büyük Jest(0/10)


Güzel oyuncu Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 24 Ağustos'ta Adile Sultan Yalısı'nda dünyaevine girdi.26 Ağustos Çeşme'de ikinci bir düğün yapan ünlü çift, Dalkılıç yoğun konser programı nedeniyle balayı için Bodrum'a gitmek zorunda kaldı. 



 


EŞSİZ MANZARA


 


Murat Dalkılıç, konser programındaki boşluğu fırsat bilip güzel eşine gecikmeli de olsa balayı jesti yaptı. Çift, önceki gün Maldivler gitti. Konaklamak için de Conrad Rangali İsland giden Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, egzotik adada kucak kucak da fotoğraf çekti. İkilinin, instagram paylaştığı karelerin eşsiz manzarası da herkesi imrendirdi.


 


 


GECELİĞİ 5 BİN LİRA 


 


Bu arada çiçeği burnunda evliler gibi aralarında İrem Derici dahil çok fazla ünlünün de tercih etmiş olduğu Conrad Rangali İsland isimli otelde bir gecelik konaklamanın bedeli yaklaşık 5 bin lira. Böylece Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, ulaşım ve konaklama da dahil gecikmeli balayları için yaklaşık 20 bin lirayı gözden çıkarttı.


 


MUTLULUKTAN UÇUYOR


 


Maldivler'in dillere destan sahilında böyle poz verip instagram'da paylaşan Merve Boluğur için "Mutluluktan uçuyor" yorumları yapıldı.







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