MURAT DALKILIÇ'TAN BOŞANAN MERVE BOLUĞUR'A AYRILIK YARAMADI
Önceki gün Bebek'te objektiflere yakalanan Merve Boluğur'un aşırı zayıf ve bakımsız halini görenler "ayrılık yaramamış" demekten kendini alamadı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliklerini sonlandırdıktan sonra uzun süre tatile çıkan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Bebek trafiğinde görüntülendi.
MUHABİRLERİ SELAMLADI
Sabahın erken saatlerinde aracının direksiyonuna geçen Merve Boluğur'un zayıf ve bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin ısrarını kırmayan oyuncu, aracının camını açarak muhabirleri selamladı.
"SONRA KONUŞURUZ"
Yeni imajı sorulan Boluğur, "Çok teşekkür ederim, sonra konuşuruz" dedikten sonra hızla uzaklaştı.
İşte Merve Boluğur'un o görüntüsü;
Kaynak: haberinburada
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