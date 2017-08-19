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Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Çiftinin Boşanmasında Eser Yenenler Rol Almış

MURAT DALKILIÇ VE MERVE BOLUĞUR ÇİFTİNİN BOŞANMASINDA ESER YENENLER ROL ALMIŞ

Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığın eşiğine gelmesinde rol oynayan Eser Yenenler'in, Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un boşanmasında da rol oynadığı ortaya çıktı.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Murat Dalkılıç Ve Merve Boluğur Çiftinin Boşanmasında Eser Yenenler Rol Almış(6/10)2

Murat Boz ile Aslı Enver'in kısa süreliğine ayrılığına neden olan Eser Yenenler, bu kez de Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un boşanmasında başrolde.

ESER KIZ ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

UçanKuş'un iddiasına göre; Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Eser Yenenler sakinleşmesi için Murat'ı evine davet etti. İlerleyen saatlerde kız arkadaşlarını da eve çağırdı. O geceden haberdar olan Merve Boluğur çılgına döndü ve boşanma kararı aldı.

MURAT BOZ VE ASLI ENVER'İN ARASINI DA AÇMIŞTI

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Mayıs ayında Murat Boz, Eser Yenenler'in evinden çıkarken magazin muhabirlerine yakalanmıştı. Evde "İşte Benim Stilim" yarışmasının ünlü yarışmacıları Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, Murat Boz'unAslı Enver'i aldattığı söylentisi çıkmıştı. Söylentiler üzerine Aslı ve Murat kısa süreliğine ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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