Adile Sultan Yalısı'nda yaptıkları bir düğünle 2015 yılının Ağustos ayında dünya evine giren Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti evlerini ayırdı.



Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çiftinden üzücü haber geldi.







MURAT DALKILIÇ EVİ TERK ETTİ







Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ve zaman zaman yaptıkları kavgalarla magazin kulislerinde de konuşulan çiftten Murat Dalkılıç'ın evi terk ettiği söyleniyor.











kaynak:haberler