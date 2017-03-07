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murat dalkılıç ve merve boluğur çifti evlerini ayırdı

MURAT DALKILIÇ VE MERVE BOLUĞUR ÇİFTİ EVLERİNİ AYIRDI

Adile Sultan Yalısı'nda yaptıkları bir düğünle 2015 yılının Ağustos ayında dünya evine giren Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti evlerini ayırdı.

Tarih : 07 Mart 2017, 11:21
Puan Ver : Murat Dalkılıç Ve Merve Boluğur Çifti Evlerini Ayırdı(5/10)7


 Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çiftinden üzücü haber geldi.



MURAT DALKILIÇ EVİ TERK ETTİ



Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ve zaman zaman yaptıkları kavgalarla magazin kulislerinde de konuşulan çiftten Murat Dalkılıç'ın evi terk ettiği söyleniyor.

 



 



kaynak:haberler








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