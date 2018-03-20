MURAT DALKILIÇ VE HANDE ERÇEL, KURAL BOZUP FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı.
Murat Dalkılıç, 2015'de nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Dalkılıç, 3 aylık yalnızlığın ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.
KURAL BOZDULAR
Bugüne dek, kameralara ilişkileriyle ilgili tek kelime etmeyen ve herhangi bir sosyal medya paylaşımında bulunmayan çift kural bozdu.
"BENİM ESRARENGİZ ERKEKLERİM"
Hande Erçel, sevgilisinin fotoğrafını Instory'de "Benim esrarengiz erkeklerim" notu ile paylaştı.
İşte Hande Erçel'in o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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