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murat dalkılıç ile merve boluğur'dan sürpriz düet

MURAT DALKILIÇ İLE MERVE BOLUĞUR'DAN SÜRPRİZ DÜET

Murat Dalkılıç'ın albümüne 'Boya Gitsin'adlı şarkıda, ünlü şarkıcıya eşi Merve Boluğur eşlik etti.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 15:11
Puan Ver : Murat Dalkılıç İle Merve Boluğur'dan Sürpriz Düet(8/10)9


Şarkıcı Murat Dalkılıç, 'Epik' isimli yeni albümüyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 12 şarkıdan oluşan albümde; tek bir parça dışında tüm eserler Murat Dalkılıç'ın imzasını taşıyor. Albümde yer alan 'Boya Gitsin' adlı şarkıda, ünlü şarkıcıya eşi Merve Boluğur eşlik etti. Ünlü çiftin birlikte seslendirdiği şarkı, yılın en iddialı parçalarından biri olmaya aday. Albümün çıkış parçası olarak ise, sözü ve müziği Dalkılıç'a ait olan 'Ben Bilmem' şarkısı seçildi. Bu albümün 'bambaşka bir ruh' taşıdığını söyleyen yakışıklı şarkıcı, 'Epik'in 2016 yazına damga vuracağı konusunda iddialı.








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