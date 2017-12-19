MURAT DALKILIÇ, ÇİÇEĞİ BURNUNDA SEVGİLİSİYLE AYNI FİLMDE ROL ALACAK
Hande Erçel, sevgilisinden ayrılır ayrılmaz Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başladı. Dalkılıç, yeni filminde oynaması için sevgilisine teklif götürdü.
Popçu Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un 2 yıllık evliliği geçen Eylül'de bitmişti. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Hande Erçel de sevgilisi Mehmet Dinçerler'den daha yeni ayrılmıştı. İkili birlikte kamera karşısına geçecek.
GERİLİM FİLMİNDE OYNAYACAKLAR
Sevgililer yeni başlayan ilişkilerinin ardından ortak bir işe imza atmaya karar verdi. Murat Dalkılıç başrolünü oynayacağı, çekimlerine Ocak'ta başlanacak gerilim filminin kadrosuna Hande Erçel'i aldı.
HEYECAN İÇİNDE
Murat Dalkılıç çekimleri sürekli ertelenen filmde Merve Boluğur ile oynayacaktı. Çift boşandı, Merve Boluğur projeden vazgeçti. Popçu bunun üzerine eski sevgilisi Ekin Türkmen'e teklif götürdü. Ancak "Hayır" cevabı aldı. Star TV'deki 'Siyah İnci' dizisinde oynayan Hande Erçel yakın çevresine "Murat ile başrolü paylaşacağım için çok heyecanlıyım" diyor.
Kaynak: haberinburada
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