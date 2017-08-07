MURAT DALKILIÇ, BOŞANMA AŞAMASINA GELİNCE EŞİNİN ROLÜNÜ ESKİ AŞKINA VERDİ
Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ile aynı filmde rol alacaktı. Ancak ikili boşanma aşamasına gelince Dalkılıç, eşinin rolünü eski aşkı Ekin Türkmen'e verdi.
Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur'un sürekli ayrıldıkları dedikodusu çıkmış ikili bu haberleri yalanlamıştı. En sonunda Boluğur kendisine ev tutarak eşinin yanında ayrıldı. Birlikte film çekmeleri de bu ayrılığın ardından bozulunca Dalkılıç, eşinin yerine eski aşkı Ekin Türkmen'i oynatacağı iddia edildi.
MURAT DALKILIÇ İNTİKAM MI ALIYOR?
Boşanacakları konuşulan Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un başrolünü paylaşacakları filmin kadrosunda da kriz çıktı. Birlikte oturdukları evden ayrıldığı konuşulan Merve Boluğur son anda oynamaktan vazgeçti. Murat Dalkılıç rolü 2010-2012 arasında büyük aşk yaşadığı Ekin Türkmen'e verdi. Dalkılıç'ın bu hamlesi "İntikam mı alıyor" dedikodularını da beraberinde getirdi.
(Kaynak: 2. sayfa)
Kaynak: haberinburada
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