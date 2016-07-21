MURAT DALKILIÇ 15 METREDEN ATLADI!
Şarkıcı Murat Dalkılıç, ‘Ben Bilmem' adlı şarkısının klip çekimlerinde dublör kullanmayı reddetti.
Yeni albümü ‘Epik'in ilk klibini ‘Ben Bilmem' şarkısına çeken Murat Dalkılıç'tan cesur hamle!
Habertürk'te yer alan habere göre; Ordu'da çekilen şelaleden atlama sahnesi için dublör istemeyen popçu, “Ben atlarım” deyip kamera karşısına geçti.
Klibin yönetmeni Bedran Güzel'in “Çok yüksek, dublör kullanalım” telkinlerine aldırmayan Dalkılıç, 15 metre yükseklikteki kayalıktan suya atladı. Dalkılıç, atlayışın ardından bir süre suda yüzmeyi ihmal etmedi.
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