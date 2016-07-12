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murat çetinkaya: türkiye olumlu ayrışıyor

MURAT ÇETİNKAYA: TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞIYOR

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Küresel büyüme zayıf seyrederken Türkiye olumlu ayrışmakta, çekirdek enflasyon eğilimlerindeki iyileşme sürüyor" dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 13:02
Puan Ver : Murat Çetinkaya: Türkiye Olumlu Ayrışıyor(6/10)9


Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği'ne yönelik sunum gerçekleştirdi.



Sunumda öne çıkan bazı notlar şöyle:



"-Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken, gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruş sürmekte. Türkiye'de milli gelir ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumakta.



-Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceği öngörülmekte.



-Son aylarda çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme devam ederken gıda fiyatları oynak bir seyir izledi.



-Para politikasında sadeleşme yönünde adımlar atılmış ve etkin likidite yönetimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.



-Küresel büyüme zayıf seyrederken; Türkiye olumlu yönde ayrışmakta.



-Gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruş devam etmekte.



-GSYH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumakta. Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürmekte.



-Avrupa Birliği ülkelerindeki talep artışının ihracat üzerindeki olumlu etkisi devam etmekte. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi beklenmekte.



-Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceği öngörülmekte."








Etiketler: Murat  Çetinkaya  Türkiye  Olumlu  Ayrışıyor    haber

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