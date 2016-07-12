

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği'ne yönelik sunum gerçekleştirdi.



Sunumda öne çıkan bazı notlar şöyle:







"-Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken, gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruş sürmekte. Türkiye'de milli gelir ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumakta.







-Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceği öngörülmekte.







-Son aylarda çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme devam ederken gıda fiyatları oynak bir seyir izledi.







-Para politikasında sadeleşme yönünde adımlar atılmış ve etkin likidite yönetimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.







-Küresel büyüme zayıf seyrederken; Türkiye olumlu yönde ayrışmakta.







-Gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruş devam etmekte.







-GSYH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumakta. Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürmekte.







-Avrupa Birliği ülkelerindeki talep artışının ihracat üzerindeki olumlu etkisi devam etmekte. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi beklenmekte.







-Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceği öngörülmekte."