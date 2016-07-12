MURAT ÇETİNKAYA: TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞIYOR
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Küresel büyüme zayıf seyrederken Türkiye olumlu ayrışmakta, çekirdek enflasyon eğilimlerindeki iyileşme sürüyor" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği'ne yönelik sunum gerçekleştirdi.
Sunumda öne çıkan bazı notlar şöyle:
"-Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken, gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruş sürmekte. Türkiye'de milli gelir ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumakta.
-Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceği öngörülmekte.
-Son aylarda çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşme devam ederken gıda fiyatları oynak bir seyir izledi.
-Para politikasında sadeleşme yönünde adımlar atılmış ve etkin likidite yönetimine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
-Küresel büyüme zayıf seyrederken; Türkiye olumlu yönde ayrışmakta.
-Gelişmiş ülke para politikalarındaki destekleyici duruş devam etmekte.
-GSYH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumakta. Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürmekte.
-Avrupa Birliği ülkelerindeki talep artışının ihracat üzerindeki olumlu etkisi devam etmekte. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi beklenmekte.
-Cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün devam edeceği öngörülmekte."
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