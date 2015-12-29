Düğün Dernek Sünnet filmi ile bir kez daha adlarından çok sık bahsettiren Murat Cemcir ve Ahmet Kural magazin manşetlerinde de sık sık yerini alıyor. Ahmet Kural son olarak Hadise ile anılırken Murat Cemcir bar kapısında hayatının şokunu yaşadı.



Ahmet Kural ve Murat Cemcir son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu. Murat Cemcir eğlenmek için gittiği mekanda tanınmadı. Murat Cemcir kapıdaki görevli tarafından tanınmayınca sıraya geçti.







Ahmet Kural'ın partneri olarak bilinen başarılı oyuncu Murat Cemcir eğlenmek için dışarı çıktı. Bir mekana girmek isteyen Murat Cemcir hayatının şokunu yaşadı. Tanınmayan Murat Cemcir içeri girmek için sıraya girdi.







Düğün Dernek filmiyle ününe ün katan Murat Cemcir bir akşam yanında Ahmet Kural olmadan bir mekana gidip eğlenmek istedi. Murat Cemcir mekana girmek istediğinde dışardaki görevli tarafından büyük şok yaşadı.