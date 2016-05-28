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murat boz'u utandıran soru!

MURAT BOZ'U UTANDIRAN SORU!

Beyaz Show'a konuk olan Murat Boz, "Aslı Enver'in hangi özelliğine aşık oldun?" sorusunu uzun süre sessiz kaldıktan sonra cevaplayabildi.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 12:29
Puan Ver : Murat Boz'u Utandıran Soru!(6.1/10)7


Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı 'Beyaz Show'un sezon finaline; 'Üç Adam' Eser Yenerler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ile pop müziğinin sevilen sesi Murat Boz konuk oldu.



Programa telefonla bağlanan bir izleyicinin "Aslı Enver'in hangi özelliğine aşık oldun?" sorusu, Murat Boz'u utandırdı.Uzun süre sesiz kalan ünlü şarkıcı, "Aşk nedensiz bir şey. Şundan dolayı, bundan dolayı şeklinde seçenekleri yok. Çok seviyorum, çok aşığım" yanıtını verdi.



Bu cevap sonrası stüdyoda bulunan herkes, Beyaz'ın Ayla Çelik ile düet yaptığı Bağdat şarksıını söyledi.








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