MURAT BOZ'DAN KISKANÇLIK ÖNLEMİ
Ünlü şarkıcı Murat Boz, Yasemin Allen ile başrolünü paylaştığı romantik komedi filmini Aslı Enver'in kıskanmaması için sete davet ederek sevgilisini Allen'le tanıştırdı.
Murat Boz, Kardeşim Benim'de oynadığı Aslı Enver ile 6 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Yakışıklı popçu şimdi de 3'üncü sinema filmi 'Dönerse Senindir' için Yasemin Allen ile kamera karşısına geçti. Allen ve Boz filmde iki sevgiliyi oynuyorlar.
SEVGİLİSİNİ SETE DAVET ETTİ
Posta'da yer alan habere göre Murat Boz hem dedikodu çıkmasın, hem de Aslı Enver kıskanmasın diye çözümü buldu. Geçen gün Aslı Enver'i sete davet etti ve Yasemin Allen ile tanıştırdı.
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