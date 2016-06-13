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murat boz'dan kıskançlık önlemi

MURAT BOZ'DAN KISKANÇLIK ÖNLEMİ

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Yasemin Allen ile başrolünü paylaştığı romantik komedi filmini Aslı Enver'in kıskanmaması için sete davet ederek sevgilisini Allen'le tanıştırdı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 11:17
Puan Ver : Murat Boz'dan Kıskançlık Önlemi(8/10)9


Murat Boz, Kardeşim Benim'de oynadığı Aslı Enver ile 6 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Yakışıklı popçu şimdi de 3'üncü sinema filmi 'Dönerse Senindir' için Yasemin Allen ile kamera karşısına geçti. Allen ve Boz filmde iki sevgiliyi oynuyorlar.



SEVGİLİSİNİ SETE DAVET ETTİ



Posta'da yer alan habere göre Murat Boz hem dedikodu çıkmasın, hem de Aslı Enver kıskanmasın diye çözümü buldu. Geçen gün Aslı Enver'i sete davet etti ve Yasemin Allen ile tanıştırdı.








Etiketler: Murat  Boz  Dan  Kıskançlık  Önlemi    haber

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