

Murat Boz, Kardeşim Benim'de oynadığı Aslı Enver ile 6 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Yakışıklı popçu şimdi de 3'üncü sinema filmi 'Dönerse Senindir' için Yasemin Allen ile kamera karşısına geçti. Allen ve Boz filmde iki sevgiliyi oynuyorlar.







SEVGİLİSİNİ SETE DAVET ETTİ







Posta'da yer alan habere göre Murat Boz hem dedikodu çıkmasın, hem de Aslı Enver kıskanmasın diye çözümü buldu. Geçen gün Aslı Enver'i sete davet etti ve Yasemin Allen ile tanıştırdı.