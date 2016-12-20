MURAT BOZ'DAN HEMŞİRE AÇIKLAMASI
'Dönerse Senindir' filminde yer alan mini etekli hemşire sahnelerine ilişkin Murat Boz'dan açıklama geldi.
Murat Boz'un 23 Aralık'ta vizyona girecek filmi ‘Dönerse Senindir'den hemşire sahnelerine dair fotoğraflar paylaşılmış ve hemşireler ayağa kalkmıştı. Filmi protesto etme çağrıları yapılırken bir yandan da yaş sınırı getirilmesi için başvurularda bulunulmuştu.
Herkes filmin başrol oyuncusu Murat Boz'un konuyla ilgili ne söyleyeceğini merak ederken filmin vizyona girmesine kısa bir süre kala beklenen açıklama geldi. İşte Boz'un filmden paylaşılan hemşire sahneleriyle ilgili o açıklaması: “Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama kurmaca bir iş yapıyoruz. Bu benden bağımsız bir durum. Olay yapımcının insiyatifinde”
kaynak:sözcü
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