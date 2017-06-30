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murat boz'dan barışmanın resmi fotoğrafı!

MURAT BOZ'DAN BARIŞMANIN RESMİ FOTOĞRAFI!

Geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldıkları öne sürülen Murat Boz ve Aslı Enver, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansımıştı. Barışmanın resmi fotoğrafı dün gece geç saatlerde Murat Boz'un kişisel sosyal medya hesabından yayınlandı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Murat Boz'dan Barışmanın Resmi Fotoğrafı!(10/10)9


Ayrılıkları ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu  Murat Boz ve oyuncu  Aslı Enver çifti,  Fahriye Evcen ve  Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. İkili barıştıklarını artık saklamıyor.



DÜĞÜNE TEKNE İLE GELDİLER

Daha önce  Suadiye'de bir kahveciye gittikleri güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan  Aslı Enver ve  Murat Boz çifti, geçtiğimiz gün gazeteciler tarafından görüntülenmiş ve barıştıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift barışmalarının üzerine  Fahriye Evcen ve  Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. Düğünde tüm gözler, düğün yerine tekne ile gelen  Aslı Enver ve  Murat Boz çiftindeydi.



MURAT BOZ FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPADI

Gecenin ardından  Murat Boz, kendisine ait instagram hesabından bu kareyi paylaşarak adeta ilan-ı aşk etti.  Murat Boz'un fotoğrafı kullanıcı yorumlarına kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.



 



kaynak:milliyet








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