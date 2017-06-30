

Ayrılıkları ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver çifti, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. İkili barıştıklarını artık saklamıyor.







DÜĞÜNE TEKNE İLE GELDİLER



Daha önce Suadiye'de bir kahveciye gittikleri güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz çifti, geçtiğimiz gün gazeteciler tarafından görüntülenmiş ve barıştıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift barışmalarının üzerine Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününe birlikte katıldı. Düğünde tüm gözler, düğün yerine tekne ile gelen Aslı Enver ve Murat Boz çiftindeydi.







MURAT BOZ FOTOĞRAFI YORUMLARA KAPADI



Gecenin ardından Murat Boz, kendisine ait instagram hesabından bu kareyi paylaşarak adeta ilan-ı aşk etti. Murat Boz'un fotoğrafı kullanıcı yorumlarına kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.







kaynak:milliyet