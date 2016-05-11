Murat Boz, 31'inci yaşını kutlayan sevgilisi Aslı Enver için romantik bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı, habercilerin görüntü almasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu.



Aslı Enver önceki gün 31'inci yaşını kutladı. Sevgilisi Murat Boz'un organize ettiği doğum günü partisine çiftin aileleri ve yakın dostlarının olduğu 25 kişi katıldı. Parti için Akaretle'de bir meyhaneyi kapatan Boz, sevgilisi için romantik sürprizler hazırladı.







Boz, doğum günü pastası kesildikten sonra salona kurdurduğu barkovizyondan Aslı Enver için özel yazdığı şarkısının klibini izletti.



Klibin sonuna ise sevgilisiyle çekilen fotoğrafı yayınlandı. Bu jest karşısında oldukça duygulanan Aslı Enver, Boz'a sarılarak dudaklarından öptü.







YASTIKLI ÇÖZÜM







Murat Boz, habercilerin partiden görüntü almasına engel olmak için mekan görevlilerinden camları, koltuk üstündeki yastıklarla kapatmasını istedi. Gecenin sonunda aileleriyle birlikte mekandan ayrılan çift, evlilik sorularını yanıtsız bırakıp el ele araca bindi.







Görevliler camlara yastık koyarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.







"TEHLİKELİ SORULAR"







Partide bir ara dışarı çıkan Murat Boz'un babası Cafer Boz, “Evlilik yakın mı? Torun sahibi olmak ister misiniz?” sorusuna: “Her baba oğlunu evlendirip torun sahibi olmak ister. Aslı'yı çok seviyorum. Ama tehlikeli sorular bunlar” yanıtını verdi.