O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

murat boz'dan aslı enver'e doğum günü partisi

MURAT BOZ'DAN ASLI ENVER'E DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Murat Boz, 31'inci yaşını kutlayan sevgilisi Aslı Enver için romantik bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı, habercilerin görüntü almasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:27
Puan Ver : Murat Boz'dan Aslı Enver'e Doğum Günü Partisi(7/10)9


Aslı Enver önceki gün 31'inci yaşını kutladı. Sevgilisi Murat Boz'un organize ettiği doğum günü partisine çiftin aileleri ve yakın dostlarının olduğu 25 kişi katıldı. Parti için Akaretle'de bir meyhaneyi kapatan Boz, sevgilisi için romantik sürprizler hazırladı.



Boz, doğum günü pastası kesildikten sonra salona kurdurduğu barkovizyondan Aslı Enver için özel yazdığı şarkısının klibini izletti.



Klibin sonuna ise sevgilisiyle çekilen fotoğrafı yayınlandı. Bu jest karşısında oldukça duygulanan Aslı Enver, Boz'a sarılarak dudaklarından öptü.



YASTIKLI ÇÖZÜM



Murat Boz, habercilerin partiden görüntü almasına engel olmak için mekan görevlilerinden camları, koltuk üstündeki yastıklarla kapatmasını istedi. Gecenin sonunda aileleriyle birlikte mekandan ayrılan çift, evlilik sorularını yanıtsız bırakıp el ele araca bindi.



Görevliler camlara yastık koyarken ilginç görüntüler ortaya çıktı.



"TEHLİKELİ SORULAR"



Partide bir ara dışarı çıkan Murat Boz'un babası Cafer Boz, “Evlilik yakın mı? Torun sahibi olmak ister misiniz?” sorusuna: “Her baba oğlunu evlendirip torun sahibi olmak ister. Aslı'yı çok seviyorum. Ama tehlikeli sorular bunlar” yanıtını verdi.








Etiketler: Murat  Boz  Dan  Aslı  Enver  E  Doğum  Günü  Partisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER