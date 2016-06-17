MURAT BOZ, YASEMİN ALLEN VE İREM SAK'IN EĞLENCELİ POZU
‘Dönerse Senindir' isimli romantik komedi filminin çekimlere başlayan Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen, ilk haftanın bitişini eğlenceli pozlarla kutladı.
‘Dönerse Senindir' isimli romantik komedi filminin çekimlere başlayan Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen, ilk haftanın bitişini eğlenceli pozlarla kutladı.
SÜPRİZLİ BİR FİLM
Ünlü oyuncular, filmin neşesini yansıttığını söyledikleri pozları aynı anda Instagram sayfalarından paylaştı. Murat Boz'un bir reklam fotoğrafçısı olan ‘Mehmet'i oynadığı filmde, Yasemin Allen ‘Mehmet'in sevgilisi ‘Selin'i, İrem Sak ise ‘Selin'in en yakın arkadaşı ‘Defne' karakterini canlandırıyor. ‘Mehmet'in, hayatının aşkı ‘Selin'den ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için ‘Defne'yle işbirliği yapmasıyla başlayan hikaye, sürprizlerle devam ediyor. Erol Özlevi'nin yönettiği ‘Dönerse Senindir' filminin kış sezonunda gösterime girmesi bekleniyor.
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