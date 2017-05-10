

Murat Boz'un babası Cafer Boz, intihar etmek isteyen bir kişiyi görünce oğlunu arayıp yardım istedi. Ünlü şarkıcı da, Facetime üzerinden gençle görüşüp intihar girişimini engelledi.







OĞLUM YETİŞ BİRİ İNTİHAR EDİYOR!







Ünlü şarkıcı Murat Boz ile babası Cafer Boz, önceki gün ilginç bir olayın kahramanları oldu. Baba Boz, İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla otururken, genç bir adamın yakındaki bir binanın çatısına çıktığını fark etti. Arkadaşlarını da yanına alan Cafer Boz, intihar etmek isteyen A.E. isimli kişiyi vazgeçirmek için büyük çaba harcadı.







kaynak:gazetevatan