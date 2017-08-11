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Murat Boz Instagram Hesabından Paylaştığı Fotoğrafla Aşk Tazeledi

MURAT BOZ INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA AŞK TAZELEDİ

Bahar Candan'la Eser Yenerler'in evinde verdiği partide yakınlaştığı iddia edilen ve magazin gündeminden düşmeyen Murat Boz, 'Çiçeğim' diyerek Aslı Enver ile fotoğraf paylaştı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Murat Boz Instagram Hesabından Paylaştığı Fotoğrafla Aşk Tazeledi(6/10)2

Ayrıldıkları iddia edilen ve magazin gündeminden düşmeyen Muraz Boz ile Aslı Enver çifti, paylaştıkları fotoğraflarla birlikteliklerini herkese gösterdi.

BEĞENİ YAĞDI

Murat Boz, Aslı Enver'le çekildiği fotoğrafı instagram hesabından paylaşınca fotoğrafa beğeni yağdı.

ASLI ENVER GEÇEN GÜN KAPADOKYA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Aslı Enver, geçen gün Kapadokya'dan paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin yanında olduğu mesajını verdi.

"ÇİÇEĞİM"

Yakışıklı popçu Murat Boz, Aslı Enver'le çekildiği selfieyi sosyal medya hesabından "Bu da dün akşam #tbsi ... Çiçeğim " notuyla paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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