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murat boz, cem yılmaz'ı geçti

MURAT BOZ, CEM YILMAZ'I GEÇTİ

Geride bıraktığımız Ekim ayında sanat ve eğlence dünyasından magazin sayfalarına yansıyan medyatik isimler belirlendi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 11:29
Puan Ver : Murat Boz, Cem Yılmaz'ı Geçti(6/10)6


Medya Takibi Ajansı Interpress'in ulusal, bölgesel ve yerel üç bine yakın gazete ile dergide çıkan haberlerin incelenmesini kapsayan araştırmasında, Murat Boz toplam 344 haberle ilk sırada yer aldı.



Sıralamada ünlü komedyen Cem Yılmaz 316 haberle ikinci sırada yer alırken, vizyona giren yeni filmi “İkimizin Yerine” filmi başta olmak üzere ünlü oyuncu Nejat İşler'in de 310 haberle üçüncü olduğu saptandı.








Etiketler: Murat  Boz  Cem  Yılmaz  I  Geçti    haber

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