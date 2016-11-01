MURAT BOZ, CEM YILMAZ'I GEÇTİ
Geride bıraktığımız Ekim ayında sanat ve eğlence dünyasından magazin sayfalarına yansıyan medyatik isimler belirlendi.
Medya Takibi Ajansı Interpress'in ulusal, bölgesel ve yerel üç bine yakın gazete ile dergide çıkan haberlerin incelenmesini kapsayan araştırmasında, Murat Boz toplam 344 haberle ilk sırada yer aldı.
Sıralamada ünlü komedyen Cem Yılmaz 316 haberle ikinci sırada yer alırken, vizyona giren yeni filmi “İkimizin Yerine” filmi başta olmak üzere ünlü oyuncu Nejat İşler'in de 310 haberle üçüncü olduğu saptandı.
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