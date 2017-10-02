Yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşiyle boşanan Murat Başoğlu bir skandala daha imza attı. Başoğlu, boşandığı eşiyle ele ele dolaştı.

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz vaziyette görüntülenmişti. Başoğlu'nun 14 yıllık eşi Hande Bermek, "Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum" açıklaması yapmıştı. Daha sonra çift boşanmıştı. Ancak ikili boşanmasına rağmen yine el ele görüntülendi.

3 KİŞİLİK KORUMA EKİBİ

Dün sabah 11.45'te Bodrum Gündoğan'daki yazlıklarının önünde çift görüntüledi. Evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra çift el ele dışarı çıktı. Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü.

MURAT BAŞOĞLU'NUN HAKKINDA 1 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İşte Murat Başoğlu ve boşandığı eşi Hande Bermek:

Kaynak: Posta

Kaynak: haberinburada