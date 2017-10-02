MURAT BAŞOĞLU, YEĞENİYLE İLİŞKİSİNİN ARDINDAN BOŞANDIĞI EŞİYLE EL ELE GEZDİ
Yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşiyle boşanan Murat Başoğlu bir skandala daha imza attı. Başoğlu, boşandığı eşiyle ele ele dolaştı.
Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz vaziyette görüntülenmişti. Başoğlu'nun 14 yıllık eşi Hande Bermek, "Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum" açıklaması yapmıştı. Daha sonra çift boşanmıştı. Ancak ikili boşanmasına rağmen yine el ele görüntülendi.
3 KİŞİLİK KORUMA EKİBİ
Dün sabah 11.45'te Bodrum Gündoğan'daki yazlıklarının önünde çift görüntüledi. Evden çıkmadan önce 3 kişilik özel koruma ekibi etrafı kontrol etti. Daha sonra çift el ele dışarı çıktı. Sahilde yürüyüş yapan çift zaman zaman birbirlerine sarılıp öpüştü.
MURAT BAŞOĞLU'NUN HAKKINDA 1 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.
İşte Murat Başoğlu ve boşandığı eşi Hande Bermek:
Kaynak: Posta
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar