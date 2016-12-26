

Kimi hava durumuna göre kimi de keyfi istediğinde, kimi için "Yeşil Dev" kiminin de çocukluk hayali Ama hepsi için bir aşk, bir tutku. 40 yıl önce kontak çalıştıran Murat 131, 40'ıncı yılında yine tutkunları tarafından trafikte görücüye çıktı.





Kimi hava durumuna göre kimi de keyfi istediğinde, kimi için "Yeşil Dev" kiminin de çocukluk hayali Ama hepsi için bir aşk, bir tutku. 40 yıl önce kontak çalıştıran Murat 131, 40'ıncı yılında yine tutkunları tarafından trafikte görücüye çıktı.





Renk renk araçlarıyla konvoy halinde hareket eden sürücüler, ardından üzerinde ilk üretilen Murat 131 resmi bulunan yıldönümü pastalarını kesti. Sürücüler araçlarına olan bağlılıklarını ise şaşırtan cümlelerle anlattı.





Bursa'da 1976 tarihinde üretimine başlanılan Murat 131, günümüzde de tutkunları tarafından kullanılmaya devam ediyor. Tofaş İlk Klasik Otomobilciler Derneği (TİKOD) 1977'den 1983 yılına kadar üretilmiş Murat 131'in "Tstop" model kullanıcılarını bir araya getirdi.





ŞEHİR TURU ATTILAR



Çoğu aracını özel günlerde kullanmayı tercih ederken bazısı için ise günün vazgeçilmezi. Ama hepsinin ortak noktası araçlarına gözü gibi bakmaları. 40'ıncı yıla özel İstanbul'da ritmli korna sesleriyle şehir turu atan TİKOD'luları, çevreden görenler de yalnız bırakmadı, onlarca Murat 131'le fotoğraf çekilmek isteyenler de renkli görüntüler oluşturdu.







kaynak:habertürk







