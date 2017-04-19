MUNZUR DAĞLARINDA PKK OPERASYONU
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Munzur Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kemah İlçesi Dereköy Köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak amacıyla operasyon düzenlendi.
PKK'ya ait barınak, sığınak ve depoları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve korucular, Munzur Dağları Acemoğlu Vadisi'nde arama-tarama çalışması yaptı.
kaynak:sabah
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