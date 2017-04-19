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munzur dağlarında pkk operasyonu

MUNZUR DAĞLARINDA PKK OPERASYONU

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Munzur Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 15:25
Puan Ver : Munzur Dağlarında Pkk Operasyonu(6/10)4


İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kemah İlçesi Dereköy Köyü sınırları içerisindeki Munzur/Mercan Dağları Acemoğlu Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak amacıyla operasyon düzenlendi.



PKK'ya ait barınak, sığınak ve depoları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve korucular, Munzur Dağları Acemoğlu Vadisi'nde arama-tarama çalışması yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Munzur  Dağlarında  Pkk  Operasyonu    haber

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