Türkiye, 93 yaşında hayata gözlerini yuman Münir Özkul'un ardından derin bir üzüntü yaşıyor. Tanınmış simalar da Münir Özkul'un ardından yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyadan paylaşıyorlar.

"YERİ DOLDURULMAZ"

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Türkan Şoray, hayatını kaybeden Münir Özkul'la birlikte göründüğü bir fotoğrafını paylaşarak duygularını şöyle ifade etti: "İyi yürekli bir insan, yeri doldurulmayacak dev bir aktördü. Bugün ayrıldı aramızdan... Onu çok özleyeceğiz, hiç unutmayacağız, hep seveceğiz. Mekanı cennet olsun."

EMEL SAYIN'DAN DA DUYGUSAL PAYLAŞIM

'Yalancı Yarim' ve 'Mavi Boncuk' gibi filmlerde Özkul ile birlikte kamera karşısına geçen Emel Sayın'ın satırları da son derece duygusal oldu. Çok üzgün olduğunu belirten Sayın, paylaştığı fotoğrafın altına "Sevgili Münir ağabeyim. Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm. Nurlarda uyu" satırlarını düştü.

FİLİZ AKIN'IN KULAĞINDAN KAN GELDİ

Münir Özkul'un ölüm haberi sonrası en ilginç paylaşımlardan birine Filiz Akın imza attı. Haberi öğrendiğinde ameliyat olan kulağından kan gelmeye başladığını belirten Akın, "Bir efsane, ustarın ustası , Mahmut Hocamız yok artık... Bana bütün söylenenler az geliyor" ifadelerine yer verdi.

Filiz Akın'ın paylaşımı;

Kaynak: haberinburada