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münir özkul'un kızından zuhal topal'a sert tepki

MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN ZUHAL TOPAL'A SERT TEPKİ

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, canlı yayında usta oyuncunun öldüğünü duyuran Zuhal Topal'a tepki gösterdi.

Tarih : 15 Aralık 2015, 15:31
Puan Ver : Münir Özkul'un Kızından Zuhal Topal'a Sert Tepki(10/10)10


Sunucu Zuhal Topal, kendi adını taşıyan evlilik programınında büyük bir gafa imza attı.

 

Topal kunuşmasında, "Biliyorsunuz Sevgili Münir Özkul'u da kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Nurlar içerisinde yatsın inşallah. Gerçekten unutulmaz, hafızalarımızda o muhteşem oyunculuğu ile, sevgi dolu gözleri ile, o güzel filmleri ile hatırlanacak." dedi.

 

Açıklamalarının ardından Güner Özkul, Twitter sayfasına "Babam ölmedi, 3 gündür bunu anlamadıysan yuh olsun Zuhal Topal. İlle kendimi programlara atıp haberleri yalanlamam mı gerekiyor! Ölmedi işte ölmediiii..." notunu düştü.








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