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Münir Özkul'un Eşinden Ağlatan Sözler: Tek Tesellim Sıkıntılarından Kurtulması Oldu
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Münir Özkul'un Eşinden Ağlatan Sözler: Tek Tesellim Sıkıntılarından Kurtulması Oldu

MÜNİR ÖZKUL'UN EŞİNDEN AĞLATAN SÖZLER: TEK TESELLİM SIKINTILARINDAN KURTULMASI OLDU

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul için düzenlenen törende eşi Umman gözyaşlarına boğuldu. Umman Özkul, "Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu." dedi.

Tarih : 08 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Münir Özkul'un Eşinden Ağlatan Sözler: Tek Tesellim Sıkıntılarından Kurtulması Oldu(7/10)3

Oynadığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve birçok karakterle gönüllerde yer bulan Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. 200'den fazla filmde rol alan usta sanatçı için düzenlenen törene çok sayıda sanatçı, aile yakını ve sevenleri katıldı. Eşi Umman Özkul'un sözleri yürekleri dağladı.

"TEK TESELLİM" DEDİĞİ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Tören öncesi konuşan Münir Özkul'un eşi Umman Özkul gözyaşlarını tutamadı. Özkul, "Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama. Tesellim, çok sıkıntıları vardı, o sıkıntılardan kurtulduğu için" dedi.

ESKİ EŞ DESTEK OLDU

Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul'a destek oldu. Suna Selen, "Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı.

Suna Selen ve Umman Özkul:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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