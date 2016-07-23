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münih'te kurbanlar arasında üç türk

MÜNİH'TE KURBANLAR ARASINDA ÜÇ TÜRK

Silahlı saldırgan, cuma günü akşamüstü önce restoranların bulduğu noktada, ardından alışveriş merkezinde kurşun yağdırdı.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 14:32
Puan Ver : Münih'te Kurbanlar Arasında Üç Türk(8/10)8


Almanya Münih'teki 'Olympia-Einkaufszentrum' adlı alışveriş merkezinden akşamüstü silah sesleri yükseldi. Dokuz kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki İran asıllı bir Alman vatandaşı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölenlerden üçünün Türk olduğunu açıkladı. Kurşunlara hedef olan Türk vatandaşları Sevda Dağ, Can Leyla, Selçuk Kılıç.



Silahlı saldırgan, cuma günü akşamüstü önce restoranların bulduğu noktada, ardından alışveriş merkezinde kurşun yağdırdı. Sosyal medyada yayılan bir olay yeri görüntüsünde, bir binanın çatısında etrafa ateş eden saldırganın "Ben bir Alman’ım" şeklinde bağırdığı duyuldu.



Polis hemen alışveriş merkezini kapattı, operasyon hazırlığına girişti.



Önce alışveriş merkezinde bazı kişilerin mahsur kaldığı haberleri geldi, bütün toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu.



Yetkililer, kentin akıllı telefon uyarı sistemini kullanarak halka acil durum mesajı yolladı ve bölge halkı evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Mesajda, "Kendi güvenliğiniz için caddelerden ve meydanlardan uzak durun, saldırganlar elimizden kaçtı. Tren ve otobüs ulaşımı geçici olarak durduruldu. Televizyonlarını ve radyolarını açık tutun" ifadeleri yer aldı.







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