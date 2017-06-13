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münevver karabulut'un ailesine 225 bin tl!

MÜNEVVER KARABULUT'UN AİLESİNE 225 BİN TL!

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nı, Karabulut Ailesi'ne 225 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:07
Puan Ver : Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!(6/10)7


Vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un otopsisi sırasında yan masadaki erkek cesetten sperm bulaşmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı.



stanbul 4.İdare Mahkemesi, manevi tazminat talebinin kabulüne karar vererek, 225 bin TL'nin dava açma tarihi olan 19 Nisan 2010'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece Karabulut Ailesi'ne ödenmesine karar verdi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararında, “Olayın meydana geliş şekli, davalı idare personelinin kusuru, davacıların olay nedeniyle duydukları acı ve elem göz önüne alındığında manevi tazminat talebinin kabulü gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi.



AİLEYE YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK



Kararda Karabulut Ailesi'nin manevi tazminat talebinin kabulüyle 225 bin TL'nin dava açma tarihi olan 19 Nisan 2010 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Karabulut Ailesi'ne ödenmesine karar verildi.



 



kaynak:haber7






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