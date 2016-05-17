

Münevver Karabulut'u İstanbul Bahçeşehir'deki villada katleden Cem Garipoğlu'nun cinayet gecesi tutanaklara geçmeyen ve sır olan 700 bin doları incelemeye alındı. Villanın güvenlik kameralarının olay tarihinde kayıt yaptığı ancak bunların 7 Mart 2009 tarihinde silindiği, görüntülerin DVD'ye aktarılmaya çalışıldığı, bir kısmının çöpe atıldığı iddiasıyla 6 polise 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Akşam gazetesindeki habere göre, 6 yıl önce açılan dava devam ederken mahkemenin istediği rapora TÜBİTAK 1 yıl sonra yanıt verdi. Kurum, mahkemenin isteğini "Kritik projelerimizin yoğunluğu sebebiyle bu inceleme için ayırabilecek personelimiz yoktur." yazısıyla karşılarken, mahkeme dosyayı dosyayı Jandarma Kriminal Laboratuvar'ına gönderdi. Delillerin nasıl bir yöntemle silindiği, teknik sürecini nasıl yapıldığı bu incelemenin ardından açıklığa kavuşacak.



Davanın geçmişi 6 yıl öncesine dayanıyor.



Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villada arama yaparken 700 bin dolar buldukları ancak bunu tutanağa geçirmedikleri öne sürülen 6 polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl hapis istemiyle 2010 yılında dava açıldı. İddianamede; polislerin, evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını "yeterli düzeyde" incelemediği de vurgulandı. Bu kayıtları silen 3 site görevlisinin de "delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.







Garipoğlu ailesinin evindeki parayı, ilk kez Münevver'in babası Süreyya Karabulut gündeme getirmiş ve "Olay gecesi pazarlık yaşandı. Deliller karartıldı" suçlamasında bulunmuştu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın Osmaniye'ye vali olarak atanmasında da bu olayın etkili olduğu öne sürülmüştü.







Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da, sevgilisi Cem Garipoğlu'nun Bahçeşehir'deki villasında başı testereyle kesilerek öldürüldü. Cesedi Etiler'de çöp konteynırına atıldı. Cinayetin 1 numaralı şüphelisi Cem Garipoğlu, o gece polislerin elinden 4 dakikalık bir farkla, "kılpayı" kurtuldu.







Münevver'in babası Süreyya Karabulut da, "O gece birtakım kirli ilişkiler döndü. Cem'in evinde 700 bin dolar bulundu. Bu para polisin raporlarına geçmedi. Cem Garipoğlu serbest bırakıldı" iddiasında bulundu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ise, baba Süreyya Karabulut'un "iftira attığını" savundu ve suç duyurusunda bulundu. Fakat Karabulut, sözlerinin arkasında durdu ve 700 bin doların "sırrı" çözülsün diye savcılığa başvurdu.



Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, bu suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı ve Garipoğlu ailesinin villasında arama yapan polisler ile site görevlileri hakkında dava açtı. Garipoğlu'nun evinde arama yapan polisler Gökmen Karadağ, Sami Avcı, Tayfun Kayın, Murat Dönmez, Hasan Körpınar ve Ahmet Burak Demirbaş hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.







Polislerin yargılama sonunda suçlu bulunması halinde mesleklerinden men edilmesi de talep edildi. Site yöneticisi Ufuk Yemişçi, site görevlileri Yusuf Pala ve Refik İmamoğlu için de "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi. İddianame, 26 Nisan 2010'da Küçükçekmece 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlk duruşma tarihi de 18 Ekim 2010 olarak belirlendi.