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Münevver Karabulut Cinayetinde Ortadan Kaybolan 700 Bin Euro, Buhar Oldu

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNDE ORTADAN KAYBOLAN 700 BİN EURO, BUHAR OLDU

Münevver Karabulut cinayetinin ardından kaybolan 700 bin euro hakkındaki dava, bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanmaması nedeniyle zaman aşımına sürükleniyor.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Münevver Karabulut Cinayetinde Ortadan Kaybolan 700 Bin Euro, Buhar Oldu(10/10)6

Sevgilisi tarafından katledilen Münevver Karabulut cinayetinin ardından kaybolan 700 bin euro hakkındaki dava bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanmaması ve ulaşılmayan hard disk yüzünden zaman aşımına sürükleniyor.

4 AY SONRA ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın 23'üncü duruşması, hard disk bulunmadığı ve bilirkişi raporu hazırlanmadığı için Aralık 2017'ye ertelendi. Dava bu tarihten 4 ay sonra zaman aşımına uğrayacak.

3 SİTE GÖREVLİSİ YARGILANIYOR

Davada, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun evinde olay günü bulunan parayı tutanağa geçirmediği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildiği öne sürülen 3 site görevlisi yargılanıyor.

"HARD DİSKİ KENDİLERİNE TESLİM ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Villada güvenlik görevlisi ve bahçıvan olarak çalışan Yusuf Palta, önceki duruşmada verdiği ifadede "Polisler güvenlik kamaralarını incelediler. Hard diski de incelemek üzere aldılar. 3 gün sonra hard diski teslim etmek için geldiklerinde yetkili kimse olmayınca bana teslim ettiler. Ben de hard diski site yönetimine teslim ettim. O dönem yönetici Kemal Avcı'ydı. Daha sonra 2010 yılında ben işten ayrıldım. 2 yıl sonra da sitenin güvenlik kamera sistemini yenilemişler. Yeni site yöneticisi Yıldız Uçan, eski yöneticinin hard diski kendilerine teslim etmediğini söyledi" dedi.

"BU BİR SKANDALDIR"

İddianamenin 26 Nisan 2010'da yazıldığını ve 26 Nisan 2018'de davanın zamanaşımı süresinin dolacağını kaydeden Karabulut Ailesi avukatı Rezan Epözdemir, "Eski site yöneticisine ulaşılamadığı için en önemli delil kayboldu. Görevi kötüye kullanma, suç delilini gizleme ve yok etme, değiştirme suçlarını içeren bu skandal mahiyetteki dosya ne yazık kı zamanaşımına uğrayacak. Bu bir skandaldır." ifadelerini kulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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