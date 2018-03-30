MÜNBİÇ'TEN SKANDAL KARELER! ABD'LİLERLE YPG'LİLER KEŞİF YAPTI
ABD Başkanı Trump "Suriye'den çekileceğiz" dese de ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin birlikte keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, "En kısa zamanda Suriye'den çekilmeyi düşünüyoruz" dese de ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle iş birliği bitmiyor.
BİRLİKTE KEŞİF YAPIYORLAR
Menbic'in kuzeyindeki Halavanci köyüne giden AP foto muhabiri, burada bir evde dalgalanan ABD bayrağı ve önünde bekleyen askerleri de kadrajına aldı. İddialara göre, ABD askerleri ile YPG'li teröristler Türkiye'nin olası Münbiç operasyonu öncesi bölgede keşif yapıyor.
ZIRHLI ARAÇLAR VE AĞIR SİLAHLAR
YPG'li teröristlerle birlikte görüntülenen ABD askerlerinin zırhlı araçları ve ağır silahları dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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