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Münbiç'ten skandal kareler! ABD'lilerle YPG'liler keşif yaptı

MÜNBİÇ'TEN SKANDAL KARELER! ABD'LİLERLE YPG'LİLER KEŞİF YAPTI

ABD Başkanı Trump "Suriye'den çekileceğiz" dese de ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin birlikte keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 30 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Münbiç'ten Skandal Kareler! Abd'lilerle Ypg'liler Keşif Yaptı(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, "En kısa zamanda Suriye'den çekilmeyi düşünüyoruz" dese de ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle iş birliği bitmiyor.

BİRLİKTE KEŞİF YAPIYORLAR

Menbic'in kuzeyindeki Halavanci köyüne giden AP foto muhabiri, burada bir evde dalgalanan ABD bayrağı ve önünde bekleyen askerleri de kadrajına aldı. İddialara göre, ABD askerleri ile YPG'li teröristler Türkiye'nin olası Münbiç operasyonu öncesi bölgede keşif yapıyor.

ZIRHLI ARAÇLAR VE AĞIR SİLAHLAR

YPG'li teröristlerle birlikte görüntülenen ABD askerlerinin zırhlı araçları ve ağır silahları dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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