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münbiç'te pkk'ya büyük tepki

MÜNBİÇ'TE PKK'YA BÜYÜK TEPKİ

PKK'nın DAEŞ'ten anahtar teslim aldığı Münbiç'te halk teröristlere büyük tepki gösteriyor.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 11:39
Puan Ver : Münbiç'te Pkk'ya Büyük Tepki(0/10)


Suriye savaşının en hareketli cephesi olan Cerablus, Münbiç bölgesinde muhaliflerin ilerleyişi sürerken, gasp ettiği heryerde İslam düşmanlığı yapan Suriye PKK'sı PYD nüfusun neredeyse tamamını mütedeyyin Araplardan oluşan Münbiç'te gerekli desteği bulamayınca Ayn İsa, Tel Abyat, Amude, Kamışlı ve Ayn-Arap'tan terörist sevk etmeye başladı.



Ayn İsa, Tel Abyat, Amude, Kamışlı ve Kobanide bulunan terör örgütüne ait noktalardan toplanan teröristler bol miktarda silah ve cephane eşliğinde Münbiç'e yönlendirildi.








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