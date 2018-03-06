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Münbiç görüşmesi öncesi Türkiye'nin ABD'den isteyeceği şart belli oldu

MÜNBİÇ GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ TÜRKİYE'NİN ABD'DEN İSTEYECEĞİ ŞART BELLİ OLDU

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yapılacak Münbiç görüşmesiyle ilgili "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınaca. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı" dedi.

Tarih : 06 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Münbiç Görüşmesi Öncesi Türkiye'nin Abd'den İsteyeceği Şart Belli Oldu(10/10)6

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı. Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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