MÜNBİÇ GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ TÜRKİYE'NİN ABD'DEN İSTEYECEĞİ ŞART BELLİ OLDU
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yapılacak Münbiç görüşmesiyle ilgili "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınaca. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı. Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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