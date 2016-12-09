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muluwork ambaw yemek yemeden yaşıyor

MULUWORK AMBAW YEMEK YEMEDEN YAŞIYOR

Etiyopya'da 9 yıldır yemek yemeden yaşadığını ileri süren genç kız Ambaw ülkenin gündemine oturdu

Tarih : 09 Aralık 2016, 17:00
Puan Ver : Muluwork Ambaw Yemek Yemeden Yaşıyor(5/10)3


Etiyopya'da 9 senedir yemek yemediğini ve su içmediğini ileri süren genç kız Muluwork Ambaw ülkede gündem oldu.



Başkent Addis Ababa'nın kenar mahallerinden birinde yaşayan 18 yaşındaki Ambaw'ı muayene eden doktorlar da kızın iddiasını destekleyen açıklamalarda bulundu.



Ambaw, 5. sınıfa geçtiği sıralarda yemeyi ve içmeyi bıraktığını söyleyerek, "O zamandan bu yana hiçbir şey yemiyorum. En son hatırladığım şey bir öğle yemeği yediğim" diye konuştu.



Niçin yemek yemeyi bıraktığı sorusunu "İştahım yok." diye cevaplayan Ambaw, "Hiçbir sağlık problemim yok. Bazen baş ağrısı çekiyorum ve baş ağrısı ilacı alıyorum" dedi.



"TUVALETE DE HİÇ GİTMEDİ"



Yaklaşık iki ay önce Ambaw'ı eğitimine devam etmesi için doğup büyüdüğü Konta kasabasından Addis Ababa'ya getiren kuzeni Belachew Kereso ise genç kızın eve geldiğinden bu yana bir yudum su dahi içmediğini söyledi.



Belachew'ın eşi Asnakech Ayele ise "Ev hanımı olduğum için tüm günümü evde geçiyorum. Şimdiye kadar kızın bir şey yediğini ya da içtiğini görmedim. Muluwork, eve geldiğinden beri tuvalete de hiç gitmedi” ifadelerini kullandı.



Evin bir diğer üyesi Abeyneh Kereso ise genç kızın bütün gün ev işleri yapığını ama yorulmadığını dile getirdi.



Genç kızın okuduğu okulun müdürü olan Dereje Woldegiorgis, genç kızın çok utangaç olduğunu, bu olay hakkında konuşmaktan hep kaçındığını belirtti.



 



kaynak:mynet








Etiketler: Muluwork  Ambaw  Yemek  Yemeden  Yaşıyor    haber

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