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MÜLTECİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI: 4 ÖLÜ, 30 YARALI


MÜLTECİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI: 4 ÖLÜ, 30 YARALI
Tarih : 08 Ocak 2016, 09:00
Puan Ver : Mültecileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 4 Ölü, 30 Yaralı(10/10)7


Alınan bilgiye göre; sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 17 ZE 245 plakalı otomobil ile içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye, Afganistan ve Myanmarlı mültecileri taşıyan 34 EY 3480 plakalı otobüs, Ezine-Bayramiç yolunun Harharik köprüsü üzerinde belirlenemeyen nedenle çarpıştı.Otobüs, çarpışmanın etkisiyle Harharik köprüsünden aşağıya düşerken, otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobil içinde bulunan 2 kişiyle, otobüsten dışarıya fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Bayramiç ve Ezine devlet hastanelerine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.








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