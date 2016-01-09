Balıkesir'in Havran İlçesi'nde, sığınmacıları taşıyan otobüs takla attı. Kazada otobüs şoförü ve 7 sığınmacı öldü, 42'si de yaralandı.



Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Amasçakırı Mevkii'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek için Ayvalık sahillerine gittikleri belirtilen sığınmacıların içinde bulunduğu 63 yaşındaki Y.Ö. yönetimindeki 13 EC 403 plakalı otobüs, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilerek takla attı.



Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüs şoförü Y.Ö. ile 7 sığınmacının öldüğünü belirlendi.



Büyük bölümünün Suriyeli oldukları belirtilen 42 sığınmacı kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Balıkesir, İvrindi, Havran ve Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.