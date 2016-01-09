O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mülteci taşıyan otobüs kaza yaptı: 8 ölü, 42 yaralı

MÜLTECİ TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI: 8 ÖLÜ, 42 YARALI

Balıkesir'in Havran İlçesi'nde, sığınmacıları taşıyan otobüs takla attı. Kazada otobüs şoförü ve 7 sığınmacı öldü, 42'si de yaralandı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 09:12
Puan Ver : Mülteci Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 8 Ölü, 42 Yaralı(10/10)10


Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Amasçakırı Mevkii'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek için Ayvalık sahillerine gittikleri belirtilen sığınmacıların içinde bulunduğu 63 yaşındaki Y.Ö. yönetimindeki 13 EC 403 plakalı otobüs, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilerek takla attı.



Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüs şoförü Y.Ö. ile 7 sığınmacının öldüğünü belirlendi.



Büyük bölümünün Suriyeli oldukları belirtilen 42 sığınmacı kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Balıkesir, İvrindi, Havran ve Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.








Etiketler: Mülteci  Taşıyan  Otobüs  Kaza  Yaptı  8  Ölü  42  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER