MÜLTECİ KIZLA OYNAYAN POLİSE EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR
Danimarka'ya gelen mülteciler arasında bulunun küçük Suriyeli kız çocuğu ile oynayan polis memuru bir anda popüler oldu. Söz konusu polise dünyanın her yerinden evlenme teklifleri yağıyor.
Polis Teşkilatı ve gazetelere sayısız e-posta ve okuyucu mektupları gönderildiği aktarılıyor. Danimarka'nın Almanya'ya karadan bağlı Jylland yarım adasının güneyindeki Padborg şehri yakınlarındaki otobanda, avucunda bir şey saklayarak polise bul bakalım hangi avucumda şeklinde soru soran ve karşılığını da güler yüz ve sevgi ile alan kız çocuğunun mutluluğu tüm dünya kadınlarını etkilemiş görünüyor.
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